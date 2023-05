Joana Marques apresenta a nova novela da noite, com Pedro Soá

Hoje terminamos a formação online "como terminar uma relação amorosa sem ser um cretino”, onde aprendemos com o exemplo de Pedro Soá, ex-concorrente do Big Brother, tudo aquilo que não se deve fazer:

"Imaginem a chatice. Estão em casa, na vossa vida, a arrumar a cozinha, e liga-vos o Pedro Soá pela vigésima terceira vez... desta vez tem em linha o psicólogo para falar convosco... e vocês que só querem tirar os pratos da máquina, e têm de estar ali a ouvir um psicólogo que claramente também precisa de ajuda psicológica, caso contrário não ligava para pessoas que não são suas pacientes."



Aprendemos também que não se deve arranjar alcunhas para o novo namorado do nosso ex e que o melhor é aceitar um não:

"O Pedro Soá tem mais dificuldade em lidar com um Não do que os senhores da MEO que me ligam lá pra casa. Não, não estou interessada em mudar de operador. E não, a Ana tambem não está interessada em voltar pros braços do Pedro Soá. Aceitem, são as leis do mercado. Escolhemos o vosso concorrente. Acontece."