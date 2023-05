Eurovisão. Salvador Sobral bate Céline Dion em top de vencedores

Enquanto a Europa espera pela final deste sábado da Eurovisão - Portugal vai atuar na segunda posição - , há outro top a ocupar a mente dos mais fervorosos fãs do festival. O britânico The Guardian decidiu ouvir novamente todos os 69 vencedores da Eurovisão e criar o top dos tops, composto apenas pelas canções que saíram vitoriosas ao longo dos anos. A surpresa não está no primeiro lugar, atribuído a "Waterloo", dos ABBA.

Mas poderá estar, para muitos, no facto de Salvador Sobral aparecer à frente de Céline Dion, cantora muito estimada no meio eurovisivo. "Amar Pelos Dois", vencedor de 2017 e única canção portuguesa a figurar neste top, surge em 16.º lugar. "Ne Partez Pas Sans Moi", que rendeu à Suíça a vitória em 1988, está em 21.º lugar.

Quem também aparece abaixo de Salvador Sobral são, por exemplo, os Måneskin, que se tornaram uma sensação mundial depois de vencerem em 2021.

De resto, muitas outras canções sensação aparecem menos bem cotadas que "Amar Pelos Dois". Quem não se lembra da música que venceu a edição portuguesa do certame? "Toy", da israelita Netta, não está em último, mas quase: aparece em 66.º lugar. "Heroes", do sueco Måns Zelmerlöw, ficou-se por um mero 54.º lugar, "Fairytale", do norueguês Alexander Rybak, ficou em 36.º. Ambas são muito conhecidas entre os grandes fãs da Eurovisão.

Talvez ainda mais surpreendente, "No Ho L’età", vencedora italiana de 1964, também não vai além de um 49.º lugar. "Stefania", a vencedora do ano passado que valeu à Ucrânia muitos votos de apoio, não vai além do 24.º lugar - "1944", também da Ucrânia, consegue um impressionante terceiro lugar.