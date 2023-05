Tamagotchi estão de volta em jogo de realidade virtual

Com saudades dos Tamagotchi? A empresa de jogos Niantic, criadora do famoso Pokémon Go, lançou, a nível mundial, uma nova aventura em realidade virtual.

Chama-se Peridot e, tal como acontecia com os velhinhos Tamagotchi, que foram moda entre as crianças no virar do milénio, consiste na criação (e manutenção) de uma mascote, uma criatura mágica apelidada de "Dot".

Através dos “Dots”, os jogadores interagem e exploram o mundo desenvolvido pela empresa. É necessário o acesso à câmara e à geolocalização do smartphone que estiver a ser utilizado para interagir com o mundo em realidade aumentada.

No jogo, é possível "domesticar" estas criaturas e ensinar-lhe truques, vesti-las com acessórios e fotografá-las inseridas no mundo "real". Com o decorrer do tempo, o jogador pode ir desbloqueando novas espécies de "dots" com quem pode interagir.

O jogo, gratuito, já se encontra disponível tanto para iOS como para Android.