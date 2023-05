Mimicat leva Portugal à final do Festival da Eurovisão

A primeira semifinal do festival realizou-se, esta terça-feira à noite, na Liverpool Arena, onde estiveram em competição 15 canções, por ordem de apresentação: Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia.

Mimicat vai à final e Portugal carimba assim a passagem à final da 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Ai Coração".

Este ano, participam 37 países no Festival Eurovisão da Canção, mas na final vão competir apenas 26: dez são escolhidos esta terça-feira, durante a primeira semifinal, e outros dez são selecionados na quinta-feira, na segunda semifinal.

Além disso, há seis países, os chamados "Big Five" (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião (que este ano deveria ser a Ucrânia, por ter vencido no ano passado) que têm entrada direta na final.

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso, este ano, Portugal está longe de ser dado como potencial vencedor, ocupando entre o 23.º e o 26.º lugar das casas de apostas desde que Mimicat venceu a final do Festival da Canção, em março.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Saudade, saudade”, de Maro.