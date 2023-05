Lisboa. Obras da JMJ não permitem crescimento da Feira do Livro

“Temos o interesse de associações de outros países. Como é que num país com tão baixos índices de leitura se faz uma operação desta complexidade? Há muita curiosidade como é que uma feira desta natureza consegue atrair tanta gente e trazer mais gente para a leitura e para o livro”, refere o presidente da APEL.

O responsável que fala em “melhorias nos passadiços, nos pavilhões, em alguns corredores e outros espaços” da feira, destacou o “impacto internacional” que a feira tem. “É das poucas feiras ao ar livre, destinada ao leitor”, diz Sobral que lembra que esta não é, ao contrário de outras feiras do livro a nível internacional, um evento para profissionais.

Contudo, Pedro Sobral desvaloriza a questão. “Tínhamos pedidos para 379 pavilhões, ficamos com os 340 do ano passado. Isso não fere em nada” a organização, explica o responsável da APEL que indica que vão estar representadas “980 chancelas”.

A explicação foi dada esta terça-feira na conferência de imprensa pelo presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). Pedro Sobral esclareceu à Renascença que “desde muito cedo”, a APEL começou “a trabalhar com a Câmara de Lisboa para perceber a logística” e, embora haja “mais pedidos, de mais editores, não foi possível crescer”.

A Feira do Livro de Lisboa regressa às suas datas originais, de 25 de maio a 11 de junho, no Parque Eduardo VII. Este ano, devido às obras do palco que vai acolher a Jornada Mundial da Juventude, em agosto, não é possível crescer em dimensão a feira.

Há neste momento uma alteração nos hábitos de leitura em Portugal

Pedro Sobral indica que desde 2021 “o mercado do livro tem crescido”. Nesta antecâmara para a edição número 93 da Feira do Livro que a APEL organiza em conjunto com a autarquia de Lisboa, o responsável dos editores e livreiros confirma um movimento de “recuperação” nas vendas.

Depois ter sofrido quebras com a pandemia e os confinamentos, o mercado livreiro cresceu em 2022, explica Pedro Sobral que confirma que já este ano, nos primeiros 3 meses do ano, está a “crescer 12%”.

Preferindo um olhar “otimista”, o presidente da APEL explica que “além do crescimento do mercado, há, neste momento uma alteração dos hábitos de leitura em Portugal”. Embora reconheça que “partimos de uma base muito baixa”, em que somos o “segundo país com os piores índices de leitura da União Europeia”, Pedro Sobral explica que há hoje “um crescente interesse pela compra de livros para leitura própria”.

“Portugal sempre viveu muito da compra de livros para oferta. Mais do que um produto cultural, o livro era de facto uma prenda. Hoje o que notamos é que as pessoas estão a comprar para ler”, explica o presidente da APEL

A impulsionar o aumento da venda de livros estão novos fenómenos. “Há uma conjugação muito grande e intensa nas redes sociais à volta do livro e da leitura”, diz Sobral que acredita num “movimento de novos leitores” com idades entre os 18 e os 30 anos que poderá ter reflexo na Feira do Livro de Lisboa.