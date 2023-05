Morreu Rita Lee, rainha do tropicalismo e do rock brasileiro

Uma das mais influentes artistas da história do Brasil, Rita Lee morreu em casa, em São Paulo, "no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor da sua família, como sempre desejou", adianta a família na publicação, agradecendo "o carinho e amor de todos" neste "momento de profunda tristeza".

"De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado", numa cerimónia particular. Antes disso, haverá um velório aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, na quarta-feira das 10h às 17h.

Num post emocionado no Instagram, o filho da cantora, João Lee, partilhou um vídeo da sua infância com a legenda: "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas, tão à frente do seu tempo."