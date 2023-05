"Livros a Oeste" na Lourinhã leva os escritores ao encontro dos leitores

É uma edição que celebra vários centenários. A 11ª edição do festival "Livros a Oeste" decorre entre esta terça-feira e sábado, dia 13, na Lourinhã, levando os escritores ao encontro dos alunos do concelho e dos leitores.

Organizado desde 2012 pela Câmara Municipal da Lourinhã, o festival com curadoria de João Morales vai este ano assinalar, desde logo, o centenário do surrealista Mário Cesariny usando como mote o seu verso “Entre nós e as palavras”.

Outro dos centenários assinalados é o do escritor Urbano Tavares Rodrigues. A Galeria Municipal da Lourinhã acolhe uma exposição intitulada “Cem anos de um insubmisso” dedicada ao escritor de “Nenhuma Vida”. Esta mostra, diz o curador João Morales “só é possível graças à generosidade da sua família”.

Este festival nomeado para a edição deste ano dos Iberian Festival Awards vai também falar da escritora Natália Correia. Numa altura em que saiu uma biografia sobre a autora, vão juntar-se no dia 13 à conversa a sua biografa, a escritora Filipa Martins, com Nuno Costa Santos e Henrique Dias numa mesa que tem como tema “A Reclusa das Imagens Evidentes”.

Para o vereador da cultura, José Tomé, “a nomeação para o Iberian Festival Awards representa mais uma demonstração de reconhecimento perante o trabalho continuado e persistente que a Câmara Municipal da Lourinhã tem vindo a desenvolver no âmbito da cultura em geral e do livro em particular”, indica o festival em comunicado.

O cartaz com entrada livre

Logo no primeiro dia de Festival, dia 9, a partir das 21h30, no Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira a conversa vai juntar o jornalista e escritor Luís Osório, a autora Rosa Alice Brancos, Maria Arlete Silva e, numa ligação digital, Tânia Martuscelli.

Em iniciativas pensadas para o público escolar vai andar a escritora Raquel Patriarca que no dia 10 de maio visita a Escola Básica da Moita dos Ferreiros numa atividade intitulada “A Barata Patarata e o Escaravelho Trolaró e a Abelha Zarelha”.

Também para o público escolar, João Sequeira e Rui Cardoso Martins vão, no dia 10 visitar a Escola Secundária João Manuel Delgado num encontro que tem como mote “Espelho da Água”.

À noite, nesse mesmo dia Rui Cardoso Martins junta-se a Rita Ferro e a Fernando Cabral Martins numa conversa no Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira.

Já na quinta-feira, dia 11 de maio, a poeta Ana Paula Tavares vai à Lourinhã conversa com Manuel S. Fonseca e o poeta José Luís Tavares.

Na sexta-feira, dia 12, a fadista Aldina Duarte vai conversar com a poeta e uma das letristas dos seus fados, a escritora Maria do Rosário Pedreira numa mesa na Biblioteca Municipal em torno do fado que as une.

Paralelamente ao festival, decorre uma feira do livro, este ano instalada no Pátio Interior do Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira e organizada pela Associação Juvenil de Peniche.

A semana termina com a apresentação do espetáculo-oficina “A Palavra é uma Arma”, criado durante o festival por alunos da Lourinhã, sob a direção de André Neves.