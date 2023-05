Exposição mostra a história da coleção Gulbenkian nos 40 anos do CAM

O que é uma coleção? Como se forma? Que histórias estão por trás de cada peça de um acervo? Estas são questões que a nova exposição da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que abre esta sexta-feira ao público, tenta responder. “História de uma Coleção. Arte Moderna e Contemporânea” é a exposição que assinala os 40 anos do CAM (Centro de Arte Moderna) e que reúne 207 obras de 187 artistas. Com a curadoria de Ana Vasconcelos, Leonora Nazaré, Patrícia Rosas e Rita Fabiana, a exposição propõe ao visitante uma viagem no tempo à forma como foi sendo constituída a coleção. Enquanto decorrem as obras de remodelação do CAM, e depois do período da Covid-19, a Gulbenkian quer assim manter presente a ligação com o seu público, explica Leonor Nazaré. Nas palavras da curadora, “esta exposição surge da vontade de mostrar a coleção durante um período longo". "Precisávamos de tornar a coleção presente e pensámos em contar a história das aquisições”, diz.

O novo edifício do CAM só deverá reabrir no primeiro semestre de 2024. Enquanto as obras decorrem no edifício-sede da Gulbenkian mostra-se parte da coleção de 12 mil obras da instituição. “É sempre uma seleção, é sempre um ponto de vista e, neste caso, foi o ponto de vista da cronologia das aquisições e não a cronologia das obras, como muita vez se propôs ao público”, detalha Leonor Nazaré. Esta é uma exposição que dá a ver ao público, logo na sala de entrada, uma grande parede cheia de obras. “Quisemos, naquele primeiro mural, propor um mergulho”, explica Leonor Nazaré, que compara essa mural a “uma parede das reservas”. Neste mural está, não só a peça mais antiga da coleção, como uma das mais recentes. É uma “proposta multidirecional e explosiva”, refere Nazaré. Ali encontramos obras do final do século XIX, como é o caso de um Columbano Bordallo Pinheiro, até a uma das últimas aquisições para a coleção, como é o caso de uma tela de Jorge Queiroz.

Passado este mural, o público vai encontrar sete obras simbólicas de toda a coleção do CAM. Desde logo o Retrato de Fernando Pessoa da autoria de José de Almada Negreiros, até obras iniciais de Paula Rego ou de João Cutileiro. Está lá também um David Hockney e uma Maria Helena Vieira da Silva. Depois, a exposição organiza-se em quatro núcleos. O primeiro núcleo “reforça as primeiras compras para a abertura em 1983 do Centro de Arte Moderna”, explica ao Ensaio Geral Leonor Nazaré. “O segundo núcleo, a que chamamos ‘É indispensável inaugurar’, citando uma frase de Azeredo Perdigão, quando já estava muito impaciente com a abertura do que ele considerava ser um centro essencial para albergar uma coleção que estava a ser constituída desde o final dos anos 50, mesmo sem haver edifício para ela”, indica a curadora.