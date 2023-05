“Espera” é o disco de estreia do fadista Peu Madureira

Nas letras canta poetas como Daniel Faria ou Manuel Alegre, e interpreta também fados escritos por Tiago Torres da Silva ou Ricardo Anastácio. Sobre o processo de composição do disco, o fadista explica: “Gostamos de um poema e quando o lemos, tem um certo ritmo. As palavras imprimem um certo ritmo à música. Portanto, temos de perceber se vamos escolher um fado rápido ou um fado lento para o cantar”.

É a partir do poema que procura a melodia certa, indica Peu Madureira nesta conversa que antecedeu o concerto de apresentação do disco. O fadista acrescenta que “o Diogo Clemente ajudou muito na procura do fado e da melodia certa”

Filho de uma professora de História, licenciado também em História, pela Universidade Nova de Lisboa, Peu Madureira, trabalha agora na área das antiguidades. Interrogado se é agora, com o novo disco que se dedica a tempo inteiro à carreira de fadista, Peu Madureira deixa o destino em aberto

“A única coisa que posso dizer é que nos meus 36 anos de vida, a minha vida nunca foi uma carta fechada. Eu tirei o curso de História, depois comecei a trabalhar em antiguidades, já fui professor de quinto e sexto ano. Já cantei no Festival da Canção, já fui fadista. Portanto, a certa altura acho que as nossas vidas, hoje, pedem de nós que sejamos muito versáteis e multifacetados. A minha vida acho que vai ser sempre assim”, explica Peu Madureira.