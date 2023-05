Joana Marques traz-nos demasiadas revelações sobre Quintino Aires

Joana Marques continua hoje na "Noite das Estrelas", programa da CMTV apresentado por Maya e Rui Oliveira, com comentadores como Teresa Guiherme e Quintino Aires, entre outros. Se a primeira comentadora não se fez notar muito, já o segundo não passou despercebido:

"Meu deus. Notícia mais chocante do dia. Quintino Aires quer ser pediatra? É caso para dizer “SALVEM AS NOSSAS CRIANÇAS!”. O que mais faltará acontecer-lhes? Já tiveram de levar com Zé Carlos Pereira, agora Quintino Aires. Se o Gustavo Santos não fosse tão anti-vacinas diria que a seguir ia ele."



Mas houve mais revelações sobre "as profundezas" de Quintino Aires para as quais talvez não estamos preparados:

"É que Quintino Aires revelou no Noite das Estrelas que já fez 5 cirurgias plásticas. Mexeu na cara e não só... Creio que vocês não estão preparadas para isto. Ninguém está."

Quintino Aires assegurou no entanto que não mexeu na "obra de arte":

"Dito desta maneira, “nunca mexeria numa obra de arte, nunca mexeria no Badalo”, parece que Badalo é um artista plástico. Imagino um galerista a dizer: temos aqui um Júlio Pomar, uma Paula Rego e um Badalo, de valor incalculável."