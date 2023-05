Festival 5L regressa a Lisboa para debater a multiculturalidade

À quarta edição, o Festival 5 L volta a repetir a fórmula. Ao longo de quatro dias, até domingo, junta escritores, a uma programação diversificada em torno da língua portuguesa. Este ano o tema é “Centro e Fugas” e pretende celebrar a multiculturalidade e as ligações entre o centro e as periferias da capital.

Organizado pela autarquia de Lisboa, o Festival Internacional Literatura e Língua Portuguesa -Lisboa 5L – conta com a direção artística do livreiro e programador José Pinho que explica que “em termos de programação, o festival toma a iniciativa de homenagear, num ciclo de centenários, sete memoráveis escritores nascidos há 100 anos”.

Entre esses nomes estão o ensaísta Eduardo Lourenço, os poetas Eugénio de Andrade, Mário Cesariny ou escritores como Millôr Fernandes, Natália Correia e Urbano Tavares Rodrigues. Para esta celebração estão convocados autores como Rui Zink, Dulce Maria Cardoso, Fernando Pinto do Amaral, Filipa Martins, Helena Roseta, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge ou José Manuel dos Santos, entre outros.

A abertura está marcada para esta quinta-feira na Biblioteca do Palácio Galveias, em Lisboa, às 19h e contará com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva e irá conversar com o músico e escritor Kalaf Epalanga em torno do tema “A conquista de um estatuto consagrado para o rap e o hip-hop”.

O festival conta na sua programação diversificada também com mesas de autor, cinema, concertos, performances, teatro, oficinas e visitas guiadas. Outra das apostas este ano é a internacionalização. “A edição deste ano do Lisboa 5L dirigiu um convite especial a escritoras de diferentes origens e contextos, com obra ficcional e ensaística, a refletir sobre noções como as de fronteira, identidade ou língua”, refere no programa José Pinho.

Nesse sentido, a programação prevê um conjunto de "Mesas de Autor", com a participação de autores como a moçambicana, Prémio Camões Paulina Chiziane, ou o espanhol Javier Cercas, além de nomes como Jokha Alharthi, Taiye Selasi ou Gregorio Duvivier.

No cartaz do 5L há também cinema, numa pareceria com o Indie Lisboa. No ciclo Cinema–Cidade serão exibidos filmes que tocam temas “da orla suburbana de diferentes cidades”, refere o programa. A título de exemplo, vai poder ver já hoje no Cinema Fernando Lopes, às 18h30 o filme “Outros Bairros”, de Kiluanje Liberdade, Inês Gonçalves e Vasco Pimentel seguido de uma conversa com Jorge Alfama Rodrigues e Karlon.

Na programação musical estão previstos diversos concertos. No último dia do evento, a 7 de maio, o Teatro São Luiz recebe às 21h, o espetáculo do Expresso Transatlântico, com Conan Osíris. “Inspirado por uma cidade carregada de tradição e modernidade, um dos mais interessantes projetos musicais da atualidade junta Gaspar Varela na guitarra portuguesa, Sebastião Varela na guitarra elétrica e Rafael Matos na bateria”, ao qual se irá juntar numa participação especial de Conan Osíris.

Pode encontrar todos os detalhes sobre a programação na página do Festival em www.lisboa5l.pt