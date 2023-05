Comic Con volta ao Norte e celebra 10 anos em 2024

Com a assinatura "Be Whatever You Want" ("Sê o que tu quiseres"), a edição de 2024 vai ocupar todo o espaço da Exponor, "numa área coberta de 60 mil metros quadrados e uma área total de 200 mil metros quadrados", anunciou José Luís Machado, diretor de "marketing" do evento, numa conferência de imprensa no Cinema Batalha, no Porto.

Já sobre a escolha das datas, o CEO disse não ser uma decisão "arbitrária". "Temos de ver os hiatos que acontecem na indústria, porque de maio a setembro a indústria está toda parada", explicou, referindo que a data tem de fazer sentido também com outras Comic Con mundiais, como a do Brasil, para avaliar também as possibilidades de trazer artistas e marcas.

Entre as atrações que os fãs mais anseiam da Comic Con Portugal estão os painéis de discussões e as sessões de autógrafos com atores e realizadores. Em 2024, contará também com a presença do ator e produtor Joe Reitman, figura icónica das edições anteriores do evento.

A Comic Con Portugal é um dos maiores eventos de cultura pop do país, conhecido por atrair os fãs de cinema, jogos, séries, música, televisão e bandas desenhadas.

Os bilhetes já se encontram disponíveis no site oficial do evento, com uma Campanha de Early Bird até ao final do mês de maio.