Último concerto de D'ZRT em Lisboa vai ter coletes sensoriais para surdos

O quarto e último concerto dos D’ZRT em Lisboa vai ser mais acessível a pessoas com deficiência. A partir desta terça-feira, o Altice Arena vai disponibilizar aos espectadores surdos coletes sensoriais que permitem sentir a vibração da música.

A iniciativa, que faz parte do programa de acessibilidade do espaço, é um projeto desenvolvido em conjunto com a Access Lab. Além dos coletes sensoriais, as músicas serão interpretadas por duas intérpretes de língua gestual portuguesa.

“Além disso, pela primeira vez no espaço, haverá uma plataforma na plateia para pessoas com mobilidade condicionada, dando hipótese às pessoas em cadeira de rodas de assistirem a um concerto da plateia. O bar estará também adaptado para cadeiras de rodas ao nível do deambulatório”, refere a Altice Arena em comunicado.

A 13 de novembro de 2022, num concerto de André Rieu, foi estreado um mecanismo de audiodescrição, em que eram traduzidas imagens por palavras para pessoas com deficiência visual, intelectual, dislexia e idosos.

Em janeiro, para um concerto de Michael Bublé, a Altice Arena estreou em Portugal uma tecnologia sensorial inclusiva, em que surdos foram convidados a estrear coletes sensoriais que permitem sentir a vibração da música, com as músicas a serem interpretadas por duas intérpretes de língua gestual portuguesa.

O concerto dos D'ZRT desta terça-feira é o último de quatro que a banda realiza em Lisboa na sua tour de regresso, que inclui ainda três concertos no Porto, dois em Guimarães, e um no Algarve, Elvas e Madeira.