Fotogaleria. MET Gala 2023 com roupas ousadas e até um ou outro gato

A Gala do Museu Metropolitano de Arte (MET), em Nova Iorque, contou, esta segunda-feira, com um desfile de moda de celebridades para a inauguração de mais uma exposição do Costume Institute.

Este ano, o dress code pedia aos convidados que prestassem tributo ao criador e fotógrafo de moda Karl Lagerfeld e as homenagens não desiludiram. Desde peças mais tradicionais, com rendas, laços, pérolas e peças Chanel, às mais ousadas como foram os caso de Jared Leto e Doja Cat, que vestiram a pele de gato, em homenagem à gata do designer, Choupette.

Veja as imagens da noite.