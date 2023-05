Ed Sheeran diz que vai deixar mundo da música se for condenado por plágio

Ed Sheeran já decidiu: se for condenado por plágio, vai abandonar o mundo da música.

O cantor e compositor britânico está a ser julgado num tribunal de Nova Iorque sob acusações de plágio.

Em causa está o tema "Thinking Out Loud", que Sheeran é acusado de ter por base o célebre tema "Let's Get It On", um êxito lançado em 1973 por Marvin Gaye.

Na última sessão do julgamento, o cantor britânico admitiu que há semelhanças entre os dois temas, mas disse que a acusação de plágio é "exagerada" e "insultuosa".

O artista britânico tocou inclusivamente o tema para o júri, a fim de provar a sua defesa.