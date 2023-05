Os sindicatos, as greves e os protestos na exposição “Unidos Venceremos!”

Antes da Revolução de 25 de Abril de 1974, em Portugal, durante o período em que Marcello Caetano assumiu o lugar de Salazar intensificaram-se as greves no país. As exposições que abrem neste Dia Mundial do Trabalhador, em Lisboa e no Barreiro, revelam documentação que prova, por exemplo, que entre 1968 e 1974 registaram-se 310 greves pelo país. No Hub Criativo do Beato, em Lisboa, e nas Oficinas da CP, no Barreiro, as exposições com entrada gratuita mostram até 30 de junho o espólio reunido por José Pacheco Pereira no seu Arquivo Ephemera, que revela os movimentos que antecederam a Revolução dos Cravos. A “documentação inclui panfletos, comunicados sindicais, cartazes da época”, conta à Renascença Pacheco Pereira. que destaca o facto de muita da documentação pertencer então ao “domínio do ilegal”.

As exposições que levaram mais de um ano a preparar incluem-se no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e é organizada em conjunto pela Ephemera – Associação Cultural e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. “Unidos Venceremos! Protesto, Greves e Sindicatos no Marcelismo (1968-1974)” é uma exposição dividida em dois polos. Pacheco Pereira explica que “os polos não são iguais”. Em Lisboa, no Beato, o “polo assenta essencialmente nos conflitos dos sindicatos”. Já o polo do outro lado do Rio Tejo, nas Oficinas da CP no Barreiro tem um enfoque na “conquista dos sindicatos”. Pacheco Pereira destaca também a oportunidade que a exposição permite de ver no Barreiro, além das Oficinas da CP, o ambiente do “mundo fabril que, em grande parte está em extinção”.

No Barreiro, “tem muito mais a ver com a greves”, indica o curador sobre a mostra que espelha os “protestos operários com os movimentos das fábricas”. De acordo com Pacheco Pereira, “as duas exposições são por isso, complementares”. Com estas exposições, percebe-se que o que conduziu ao 25 de Abril não foi apenas a vontade dos militares. Já antes “o movimento estudantil” tinha adensado a insatisfação, assim como “a ação clandestina dos partidos clandestinos”, detalha Pacheco Pereira. É num contexto em que não havia “liberdade de ação”, explica Pacheco Pereira, que surgem os sindicatos. “Os sindicatos tinham o nome sindicato, mas na verdade não exerciam grande parte das funções sindicais, porque qualquer reivindicação, qualquer greve estava proibida e conduzia a prisão de quem nela estivesse envolvida”, conclui o historiador e comissário científico das exposições.

O movimento sindical no marcelismo acabou por alimentar um certo ambiente de “esperança”, explica José Pacheco Pereira à Renascença. “Deu-se uma mistura, por um lado, as esperanças e, por outro lado, as ilusões”. É neste caldo que se “gerou um movimento que tentou tomar conta dos sindicatos”. Os sindicatos manietados tornaram-se um “braço do regime”. “O que vemos nesse período é a luta de operários, bancários, trabalhadores do comércio e escritórios, os metalúrgicos contra os que se tinham tornado sindicatos corporativos” salienta o historiador.