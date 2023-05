Jock Zonfrillo, jurado do MasterChef Austrália, morre na véspera da estreia de nova temporada

O apresentador e escritor Jack Zonfrillo, jurado do MasterChef Austrália, morreu subitamente este domingo aos 46 anos, na véspera do arranque da nova temporada do programa de culinária.

O falecimento foi comunicado pela sua família, que descreve a perda de um “insubstituível marido, pai, irmão, filho e amigo”, que não avança a causa de morte.

Desde 2019 no concurso de culinária na televisão, Jock Zonfrillo iria estrear a nova temporada do MasterChef Austrália esta segunda-feira, ao lado de Jamie Oliver, como jurado convidado.

A Network 10, em comunicado, anunciou que o episódio “não irá para o ar”, com o canal australiano a indicar estar “profundamente chocado e entristecido” pela morte do jurado.