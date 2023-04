Ed Sheeran toca "Thinking Out Loud" em tribunal após acusação de plágio

O britânico Ed Sheeran está a ser julgado por plágio do clássico “Let’s Get it On”, de Marvin Gaye, e esta quinta-feira tocou em tribunal a sua música “Thinking Out Loud” no banco de testemunhas do tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque. Falando como a primeira testemunha da sua própria defesa, o artista descreveu o processo criativo por detrás do seu single de 2014, referindo que a música foi escrita após o início de uma relação e da morte do seu avô. “Retiro muita da inspiração a partir da minha vida e da minha família”, disse, no processo movido pelos herdeiros do co-autor da música de 1973, Ed Townsend.

Em tribunal, mostraram esta semana um vídeo em que Ed Sheeran faz a transição entre "Thinking Out Loud” e "Let's Get it On" durante um concerto, naquilo que consideram ser uma “confissão” de que plagiou a música de Marvin Gaye. Esta quinta-feira, Ed Sheeran tocou duas versões da música (a que está no álbum “X” e a que toca ao vivo), para mostrar as diferenças na progressão musical.