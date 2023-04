Dia Mundial da Dança com estreias na Companhia Nacional de Bailado

É um dia em que ninguém quer faltar. Quase todos os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado (CNB) vão passar pelo palco do Teatro Camões, em Lisboa neste sábado, Dia Mundial da Dança. A CNB estreia “Noite Stravinsky”, um espetáculo que reúne três coreografias, duas delas em estreia.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o diretor da CNB, Carlos Prado, indica que “são três peças todas com música de Stravinsky, sendo que a primeira apresentada é ‘As Bodas’ com coreografia de Mauro Bogonzetti”.

A CNB não irá dançar a versão original de ‘As Bodas’, explica Carlos Prado que lembra que este ano se está a comemorar o centenário desta coreografia criada por Bronislava Nijinska. Depois de ‘As Bodas’, a companhia irá dançar ‘Intermezzo’, e depois encerram com ‘A Sagração da Primavera’.

Trata-se por isso de “todo um programa à volta da música de Stravinsky”, indica Carlos Prado que se refere a este compositor como “genial e com uma obra muito profícua”. Ao mesmo tempo, Igor Stravinsky foi “um compositor que teve sempre uma relação muito estreita com a dança”, indica o diretor da CNB.

Exemplo disso é “A Sagração da Primavera” em que Stravinsky “trabalhou muito próximo do Vaslav Nijinki” na sua criação. Para a CNB “A Sagração da Primavera” já não é nova, é uma coreografia a que já deram corpo várias vezes e desta vez não será exceção, “quase toda a companhia dança”, explica Carlos Prado.

Nesta entrevista à Renascença, o diretor da CNB lembra que o espetáculo Noite Stravinsky vai estar em cena até 14 de maio, no Teatro Camões, em Lisboa, onde este sábado acontecem diversas iniciativas no âmbito do Dia Mundial da Dança.

Sábado pelas 10h30, a CNB promove um atelier de dança para crianças e famílias, com entrada livre, e com a orientação da bailarina Sílvia Santos. À tarde, pelas 17h realiza-se uma conversa, antes da estreia do espetáculo, no foyer superior do Camões, com a moderação de Cristina Peres e a presença de diversos bailarinos.