Morreu Jerry Springer, famoso apresentador de televisão norte-americano

Jerry Springer, famoso apresentador de televisão nos EUA, morreu esta quinta-feira de manhã, confirmou a sua assessora em comunicado. Tinha 79 anos e sofria de cancro no pâncreas. De acordo com a mesma fonte, morreu tranquilo na sua casa em Chicago.

Nascido em 13 de fevereiro de 1944, o ex-advogado foi eleito autarca da cidade de Cincinnati, no estado de Ohio, em 1977, um cargo que desempenhou por apenas um ano.

Depois disso, trocou a carreira política por uma carreira na TV, durante a qual ficou conhecido, sobretudo, pelo talk show com o seu nome, o "The Jerry Springer Show", que liderou durante quase três décadas.

Num comunicado citado pela BBC, Jene Galvin, amiga de Springer e porta-voz da família, descreveu o apresentador como "insubstituível".

"A capacidade do Jerry em conectar-se com as pessoas foi central para o seu sucesso em tudo, quer na política, quer na televisão, quer simplesmente brincando com as pessoas na rua quando lhe pediam uma foto ou falavam com ele."

Galvin adiantou que, apesar de "insubstituível" e da dor de o perder, "as memórias do seu intelecto, coração e humor viverão para sempre".

