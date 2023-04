Quem será Dide? Rapper misterioso joga na Premier League

Um rapper chamado Dide tornou-se, nos últimos dias, num verdadeiro fenómeno no Reino Unido. Tudo porque o artista, envolto em mistério, assegura ser uma estrela da Premier League.

Dide cobre a cara e o corpo para ninguém saber quem é, mas garante que joga na Liga Inglesa. O videoclip do primeiro single, "Thrill", já conta com mais de um milhão de visualizações no Youtube e tem sido passado a pente fino pela imprensa britânica, que tenta adivinhar a identidade deste suposto jogador de topo do futebol profissional.

As redes sociais também estão cheias de teorias.



Especula-se que poderá tratar-se de Eddie Nketiah, avançado inglês de 23 anos, natural de Londres e a jogar no Arsenal. Os dados batem certo: o vídeo parece filmado no sul da capital britânica, o próprio rapper tem sotaque londrino, usa frases alusivas aos Gunners e Dide pode muito bem ser um anagrama de Eddie.

No site oficial, Dide garante mesmo que vive no Reino Unido e "vive a vida luxuosa de um futebolista", mas mantém o futebol "em separado da sua música evocativa". Diz-se profundo e complexo e com "músicas poderosas"... Mas nada melhor que ouvir para tirar conclusões: