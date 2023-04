"Meu caro amigo me perdoe essa demora". Chico Buarque emociona-se ao receber Prémio Pessoa

"Meu caro amigo me perdoe essa demora", disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de entrega do Prémio Camões de 2019 ao cantor e escritor brasileiro Chico Buarque, realizada esta segunda-feira no Palácio de Queluz.

Se a língua portuguesa é conhecida como a língua de Camões, também poderia ser "a língua de Chico Buarque", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que comparou o Prémio Camões ao artista brasileiro com o Nobel da Literatura entregue ao cantautor Bob Dylan.



"E a que português ou lusófono faria impressão usar como equivalente de a Língua de Camões o termo a Língua de Chico Buarque, tendo em conta a altura, a emoção, a ductilidade, a imaginação a que ele levou o portugueses cantado por si e por tantos."

O Presidente da República lamentou o atraso de quatro anos na entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, devido à recusa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

"Se até o 'Everest Dylan' teve os seus detratores, sabemos que aqueles que em diversas instâncias não gostaram do Camões atribuído a Chico se dispensaram do absurdo de alegar deméritos estéticos, contestando em vez disso as ideias e as opiniões do cidadão Francisco Buarque de Holanda que a elas tem inteiramente direito, que por elas deu a cara tanto em liberdade como em ditadura", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



Na sua intervenção, Chico Buarque mostrou-se visivelmente emocionado por receber o Prémio Pessoa, o maior galardão da Língua Portuguesa.