Odisseia Nacional chegou a 8 mil espetadores do Norte

A peça conta no elenco com artistas como Ana Guiomar, David Esteves, José Neves, Manuel Coelho e Manuel Moreira. Trata-se de uma comédia que promete ao público uma hora bem passada.

Dados revelados antes de estrear em Águeda, no Centro de Artes, o espetáculo “O Misantropo” escrito por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares, a partir de Moliére, com encenação de Mónica Garnel.

No Centro de Artes de Águeda, Penim explicou que os sete projetos artísticos que levaram ao Norte contaram com a participação de dois mil alunos de 81 turmas e com 27 alunos com necessidades especiais. Também o programa Atos contou com a participação de 1.300 pessoas.

Em conferência de imprensa, o diretor artístico do TNDMII revelou os números deste projeto que está a levar o Nacional pelo território, enquanto em Lisboa decorrem obras de remodelação da sala. Pedro Penim indicou que percorreram 21 concelhos do Norte e chegaram a mais de oito mil espetadores.

Em Águeda, onde começa o percurso da Odisseia Nacional este sábado, com a estreia da peça "O Misantropo", o Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) fez o balanço da primeira etapa pelo Norte do país.

Ao mesmo tempo, o Centro de Artes de Águeda acolhe a exposição “Quem és tu?”, um título inspirado num dos clássicos do teatro, a peça “Frei Luís de Sousa” de Almeida Garrett, e que tem a curadoria de Tiago Bartolomeu Costa.

A mostra conta, em simultâneo, a história do Teatro Nacional D. Maria II e do país. Através das peças que foram sendo feitas percorre-se também os acontecimentos nacionais.

Em destaque está o papel determinante que teve a Companhia Rey Colaço – Robles Monteiro na defesa de uma ideia de um teatro nacional. Através de figurinos, muitas fotografias, desenhos de cenários, e outros elementos que saíram dos arquivos do TNDM e do Museu do Teatro e da Dança conta-se o lugar do teatro na vida nacional.

No programa Ensaio Geral da Renascença esta sexta-feira, depois das 23h00, poderá descobrir mais do que será mostrado na região Centro pelo D. Maria II com os convidados Mónica Garnel, encenadora da peça "O Misantropo"; Tiago Bartolomeu Costa, curador da exposição “Quem és tu?”; Francisco Pinheiro, da estrutura Guarda Rios, que vai levar a Ourém o projeto do Observatório dos Rios; e Ana Gil, da Companhia Terceira Pessoa, que leva a Ourém a peça “Os Idiotas” escrita por Miguel Castro Caldas.

Nos próximos meses e até junho, o TNDMII vai percorrer mais 30 concelhos, com 137 apresentações. Em julho ruma aos Açores, depois à Madeira e regressa ao Continente para passar os últimos trimestres no Sul e Algarve.