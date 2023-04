Quer ver "uma pitada" de Portugal nos EUA? Filme do Hallmark rodado em Lisboa estreia sábado

O telefilme norte-americano "A Pinch of Portugal" ("Uma Pitada de Portugal", em português), rodado em Lisboa e com atores portugueses no elenco, estreia no sábado no canal Hallmark, nos Estados Unidos.

O filme é protagonizado pela norte-americana Heather Hemmens e pelo australiano Luke Mitchell. Do lado português, esta comédia romântica conta com Duarte Gomes e André Gago no elenco, além de Luís Branquinho como diretor de fotografia; António Pinhão Botelho, Tomás Ataíde e Laura Almeida como assistentes de realização; e Filipe Pantana como assistente de câmara, de acordo com o site IMDb.

Da realizadora Clare Niederpruem, com argumento de Nicole Baxter, o filme gira em torno de um triângulo amoroso entre uma cozinheira (Hemmens, conhecida de "Roswell, New Mexico"), um operador de câmara (Mitchell, de "Blindspot" e "Os Agentes S.H.I.E.L.D.", da Marvel, ou "Big Sky") e um "manager" de um mercado português (Gomes).

O filme, que vai direto para televisão, foi filmado em localidades como Cascais, Sintra e Lisboa. Faz parte do catálogo de primavera do Hallmark, conhecido pelos filmes de Natal, e vai estrear no sábado.