Morreu o cantor Moonbin, estrela do movimento K-pop

O movimento K-pop está de luto. O cantor sul-coreano Moonbin, da banda Astro, morreu aos 25 anos.



Moonbin foi encontrado morto pelo agente no seu apartamento em Seul, capital da Coreia do Sul, na quarta-feira à noite.

A polícia admite a hipótese de suicídio, mas só os resultados da autópsia vão permitir apurar a causa da morte.

“Moonbin deixou o nosso mundo inesperadamente e tornou-se uma estrela no céu”, disse a editora Fantiago, nas redes sociais.

A morte do cantor dos Moonbin volta a trazer para a atualidade as preocupações em torno da pressão em torno das estrelas do movimento K-pop.