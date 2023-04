Mais de 50 esqueletos para visitar no Museu de Anatomia Animal da UTAD

‘Esqueletolândia’ é o título da exposição disponível ao público no Museu de Anatomia Animal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e que permite observar, em pormenor, a estrutura anatómica de uma águia-de-asa-redonda, de um urso ou até de um crocodilo.

“Também pela sua envergadura e beleza, os esqueletos do urso e do gorila costumam ter muito sucesso junto dos visitantes”, destaca o docente Bruno Colaço, responsável por aquele espaço museológico.

A exposição organizada em conjunto pela UTAD e pelo Jardim Zoológico da Maia mostra mais de 50 esqueletos e outras peças anatómicas de mamíferos, aves e répteis de um espólio que ultrapassa já as duas centenas de peças.

De acordo com a academia, os esqueletos, preservados por variadas técnicas anatómicas, representam, também, a diversidade da fauna selvagem da região e não só.

Há exemplares vindos do Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da UTAD, espécies autóctones do Parque Natural do Alvão (como raposa e gineta) e animais selvagens como leão, chita e avestruz provenientes de vários jardins zoológicos do País.

De portas abertas de segunda a sexta-feira, o Museu de Anatomia Animal tem procurado divulgar as peças anatómicas preparadas e preservadas por docentes e técnicos da academia transmontana ao longo dos últimos 20 anos.

Integrado no Departamento de Zootecnia da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, o Museu de Anatomia Animal é também um prolongamento das aulas laboratoriais.

Segundo Bruno Colaço, “além de contribuir para a educação de públicos jovens em idade escolar, sensibilizando-os para a área da anatomia animal, este museu serve de apoio aos alunos da licenciatura em Engenharia Zootécnica e do mestrado integrado em Medicina Veterinária que, assim, podem aprender mais sobre a diferença entre as estruturas anatómicas dos animais”.

O Museu de Anatomia Animal da UTAD foi criado em 2006 e já recebeu perto de cinco mil visitas, sendo que a maioria dos visitantes é proveniente de escolas, dos diferentes níveis de ensino, da região Norte.

Localizado no edifício das Ciências Agrárias, o museu tem entrada gratuita, mas requer marcação prévia, através do e-mail: estudarnautad@utad.pt.