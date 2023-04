Mestre Cargaleiro mostra obras inéditas aos 96 anos

O pintor e ceramista Manuel Cargaleiro, que anseia transmitir otimismo e continua, aos 96 anos, a identificar-se como "o garoto simples que faz bonecos", apresentou esta terça-feira, em Vila Nova de Gaia, a exposição "Pintar a Luz, Viver a Cor". Com mais de 60 obras pertencentes a colecionadores particulares, muitas delas nunca vistas pelo público, a mostra inaugurada a 1 de abril na Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo, fica patente até 18 de junho. "Esta exposição é nova para mim e totalmente inédita. É surpreendente até", disse aos jornalistas o artista que, aos 96 anos, se divide entre Paris (França), para onde foi morar em 1958, e Sintra, onde diz ser "o mais antigo operário" da Viúva Lamego, fábrica-ateliê que se dedica ao azulejo português. Manuel Cargaleiro, ou Mestre Cargaleiro como também é conhecido, apresentou "Pintar a Luz, Viver a Cor", uma retrospetiva da sua pintura a óleo e deu a conhecer as suas "inquietações" sobre o mundo atual, embora frisasse sempre: "Só quero transmitir otimismo". "Quando me sento no cavalete de manhã, tento exprimir aquilo que sou, e o mundo está cheio de coisas horrorosas que metem medo, mas não quero transmitir isso. Quero transmitir o que é belo e bom", referiu. Através de uma mostra que procura percorrer as principais etapas pictóricas do trajeto de Cargaleiro, "Pintar a Luz, Viver a Cor" reúne obras dos anos 60, composições de pequenas dimensões, muito inspiradas no mundo vegetal, com fundos tendencialmente monocromáticos, e pinturas dos anos 2000 com telas onde as camadas de óleo têm mais espessura e densidade.

A exposição inclui obras dos anos 70, altura em que a verticalidade começou a aparecer na pintura de Cargaleiro, ou dos anos 80, época marcada pelos corredores azuis e pelas formas rigorosas, bem como pelos ano 90, altura em que o artista introduziu novos elementos na sua expressão artística. "Gostei muito de reencontrar quadros meus que fiz há 30 ou 40 ou 50 anos. Nunca mais os vi. A forma como esta exposição está montada é uma novidade em Portugal", disse o artista que cria ao som de Mozart e, em Paris, se cruzava "lá no bairro com o génio Picasso", com quem nunca falou porque "um garoto não sabia o que perguntar a quem já sabia tudo". Manuel Cargaleiro, que elogiou o contraste de luz e branco/preto da mostra patente em Gaia, no distrito do Porto, também aproveitou para desafiar os presentes a refletir sobre a arte. "Hoje há duas correntes: a destrutiva e a dos otimistas. Eu estou 100% do lado do positivo", referiu, rejeitando a ideia de que é um artista de sucesso porque sente que viveu "escondido" e "popular" é "só" quando está "com o povo". Perante jornalistas e admiradores, Manuel Cargaleiro contou que "começou a vender bonecos a 100 e 200 escudos" na antiga Livraria Guimarães, da Guimarães Editores, na rua da Misericórdia, em Lisboa, e que "começou a vida como ceramista sem saber" quando ia aos correios na Caparica (em Almada), onde os pais agricultores tinham uma quinta, e ao lado trabalhava um oleiro.