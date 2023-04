Entre o minimal e o festival, assim é o novo álbum de Marisa Liz

Mãe, mulher, cantora, compositora, artista e uma pessoa em permanente descoberta. Com a pausa dos Amor Electro (sim, é mesmo só uma pausa), Marisa Liz teve tempo para parar e pensar no que queria dizer como artista. Mas será que isso chegava para uma música? Duas? Um álbum inteiro? A resposta é sim e “Girassóis e Tempestades” está aí para o provar.

“Eu não canto porque gosto. Eu preciso de cantar”

A importância da música na vida de Marisa Liz é palpável em vários momentos desta conversa, culminado na frase “Eu não canto porque gosto. Eu preciso de cantar”. É assim fácil de perceber que toda a história de Marisa convergiu para este momento. As pessoas que conheceu, as situações pelas quais passou desde que começou uma carreira na música aos 11 anos.

E o que se pode esperar deste álbum? Marisa responde: “Sabia que queria ter canções, coisas completamente orgânicas e minimais e depois queria o festival todo, o Carnaval em cima da mesa. Pedi ajuda e fui ter com pessoas que sabem mais do que eu e que me conseguiram ensinar e que me levaram para outros sítios.”