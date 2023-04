O regresso de Joana Marques... e de Cláudia Nayara

No episódio de hoje, Joana Marques regressa das férias e traz consigo um "conteúdo bombástico": a entrevista de Cláudia Nayara ao programa "Goucha":



"Estou eu muito bem nos primeiros dias de férias, quando começo a receber mensagens e mensagens a dizer: «Pára tudo, Cláudia Nayara está na televisão». E eu perguntei: mas calma lá, é a Cláudia Nayara verdadeira ou será uma replica original?"



Ficamos ainda a conhecer uma "doença" que faz com que Cláudia acabe a vender marcas como "Michael Course" ou "Luís Vitão" em direto nas redes sociais:

"Cláudia Nayara quer vencer a batalha contra a contrafacção, uma doença que lhe foi diagnosticada há três anos, quando começou os directos no Facebook. Força, Cláudia. Tu vais ser capaz!"