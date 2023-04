“Fantasma da Ópera” despede-se da Broadway ao fim de 35 anos

Apagaram-se as luzes do "Fantasma da Ópera", na Broadway, no Teatro Majestic, em Nova Iorque. O icónico musical que esteve em cena durante 35 anos terminou no domingo, 16 de abril.

Segundo a imprensa internacional, desde 1988, mais de 20 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de assistir à famosa obra de Andrew Lloyd Webber, que já arrecadou cerca de 70 prémios.

"Nem nos nossos sonhos de criança imaginámos o sucesso que o 'Fantasma' teve", disse o produtor do espetáculo Cameron Mackintosh, no fim da noite.

Já o compositor Andrew Lloyd Webber agradeceu "a Nova Iorque, por ter sido um lar tão maravilhoso" e dedicou este último espetáculo à memória do seu filho, recentemente falecido.

A produção contou, no total, com cerca de 6.500 trabalhadores, incluindo perto de 450 atores, que deram corpo a esta adaptação do romance do francês Gaston Leroux, publicado em 1910.

Para esta última apresentação, os poucos bilhetes postos à venda custavam cerca de 500 dólares, aproximadamente 450 euros.



Além de Mackintosh e Andrew Lloyd Webber também marcaram presença vários elementos do elenco original, entre os quais Sarah Brightman e Judy Kaye.