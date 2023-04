Deputado e bastonária juntos em videoclipe romântico

O deputado do social-democrata Luís Gomes, eleito pelo círculo de Faro, é também cantor e, na sexta-feira, lançou uma nova música: "Leva-me contigo", cujo videoclipe conta com a participação da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e foi divulgado no YouTube. Em apenas um dia, o vídeo já conta com 66 mil visualizações.

O deputado, que adotou o nome artístico de Luís Gomez, forma um par romântico com a bastonária no teledisco, lançado também no dia em que o cantor celebrou o seu 50.º aniversário.