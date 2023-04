Cartoons de João Abel Manta regressam em livro para "celebrar Abril"

"Fechados já os jornais para onde eles foram enviados, amarelecidas ou apodrecidas as edições onde foram impressos, esquecidos até alguns dos momentos ou personagens neles representados, aqui os temos de novo, tão brilhantes e pertinentes como quando saíram do estirador de João Abel Manta", lê-se na página da Tinta da China na Internet.

A editora Tinta da China reedita, no próximo dia 20, o livro com os "icónicos cartoons" de João Abel Manta, dos anos de 1969 a 1979, no sentido de "celebrar Abril", anunciou a casa editora.

João Abel Manta, 95 anos, um dos "melhores desenhadores e ilustradores portugueses" das últimas décadas do século XX, como o descreve a Tinta da China, desde cedo revelou a sua oposição à ditadura do Estado Novo (1933-1974), liderada por Oliveira Salazar e, depois, por Marcello Caetano.

Após a Revolução dos Cravos publicou os seus "cartoons" em jornais como Diário de Notícias, Diário de Lisboa, O Jornal, Jornal de Letras, Artes e Ideias (JL) e a revista Almanaque, sempre atento à atualidade, à realidade social e aos seus protagonistas.

Nascido em Lisboa, em 1928, filho único de dois pintores (Abel Manta e Clementina Carneiro de Moura), João Abel Manta comprometeu desde cedo o seu desenho com as convicções políticas da oposição democrática.

Dois anos depois da entrada na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde chegara em 1945, o artista, já militante do MUD Juvenil, ofereceu um desenho alusivo ao Natal de 1947, cuja reprodução e venda reverteriam para apoio a membros do Movimento de Unidade Democrática (MUD), presos pela PIDE.

"A sua é a geração que espera, com a derrota das forças do Eixo na Segunda Guerra Mundial, a capitulação do regime de Salazar. O ativismo político valer-lhe-á a prisão em fevereiro de 1948, com duas semanas passadas em Caxias, e uma ficha nos arquivos" da polícia política da ditadura, recorda a Tinta da China na apresentação da nova edição.

Formado em Arquitetura, João Abel Manta teve importante intervenção neste domínio a partir do início da década de 1950, que abandonaria progressivamente em favor das artes plásticas, "destacando-se como o maior cartoonista português e um dos melhores ilustradores portugueses das décadas de 1960 e 1970", descreve a editora.

Além de "Cartoons 1969-1992", que regressa às livrarias este mês, a Tinta da China reeditou igualmente "Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar" (O Jornal, 1978), em abril do ano passado.