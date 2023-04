Universo mágico de Harry Potter chega ao mundo das séries

Depois do sucesso no grande ecrã, os livros de Harry Potter preparam-se para chegar ao mundo das séries. Esta quarta-feira, a HBO Max anunciou estar a trabalhar numa nova adaptação do universo criado por J.K. Rowling.

Nas redes sociais, a plataforma de streaming norte-americana publicou um curto teaser a confirmar a "primeira série de televisão de sempre" de Harry Potter, que promete ser uma "adaptação fiel aos livros icónicos".