Morreu Mark Sheehan, guitarrista dos The Script

A banda tinha anunciado o seu regresso a Portugal em 2023, tendo marcado um concerto para o festival MEO Marés Vivas, a 16 de julho, depois de terem atuado em Lisboa, em novembro.

O último álbum dos The Script, “Sunsets & Full Moons”, data de 2019. Em 2021, o grupo lançou uma compilação com alguns dos seus maiores êxitos, intitulada “Tales From The Script”.