João Lourenço. Quando o teatro fala da depressão nos adolescentes, isso é “serviço público”

Já não é a primeira vez que o Teatro Aberto trabalha uma peça do dramaturgo francês Florian Zeller. Depois do sucesso “O Pai”, com João Perry, em 2016, agora a sala liderada pelo encenador João Lourenço regressa ao autor com a peça “O Filho”.

Os atores Paulo Pires e Cleia Almeida dão corpo a Pedro e Ana. Eles são um casal divorciado há três anos e que têm um filho, Nicolau, que enfrenta uma depressão. O texto, adaptado por João Lourenço e Vera San Payo de Lemos, foi “colocado na programação exatamente porque é um tema, infelizmente, que está muito em dia, é muito recorrente”, refere o encenador ao Ensaio Geral da Renascença.

Segundo João Lourenço, “o problema” da depressão “que está a acontecer desde a Covid aos jovens e até aos adultos é uma coisa muito, muito grave”. Para trabalhar o texto, Vera e João falaram com psiquiatras.

“Tivemos mesmo aqui no teatro a psiquiatra principal do Hospital de Santa Maria, que veio falar connosco. E nós podemos dizer que lhe levamos 'O filho' para conversarmos bastante sobre isso”, indica o encenador.

“Eu não quero que isto ao público pareça tudo normal. O público tem de ser agarrado pela própria história, e acho que é muito importante estarmos a apresentar isto neste momento. Eu sei os dados pelos psiquiatras com que tenho falado que não vêm nos jornais e são assustadores. Acho que estamos a fazer um papel, que é o nosso papel de serviço público, de mostrar coisas que as pessoas possam pensar. É essa a função do teatro”, afirma João Lourenço.