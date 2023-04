Cópia do filme "Rocky" em VHS vendida por 25 mil euros

Qual é o preço da nostalgia? Se o assunto for o filme Rocky, cerca de 25 mil euros.

Uma VHS original do famoso filme de 1976, estrelado por Sylvester Stallone, foi vendida em fevereiro por 27500 dólares, noticia o New York Times.

Segundo o jornal norte-americano, a venda aconteceu numa casa de leilões especializada no mercado da nostalgia, em Dallas.

Um pai resgatou cópias seladas dos três filmes do Rocky de uma cápsula do tempo feita pelo filho em 1982. Quarenta anos depois, vendeu-as por pouco mais de 162 euros.

A leiloeira "Heritage Auctions", especialista em apelar à nossa nostalgia, acabou por vender as cópias de Rocky I, II, III por 48 mil e 500 euros. A mais cara de todas foi a cópia do primeiro filme, a única cassete original conhecida da película ainda selada.

"Rocky" foi lançado em novembro de 1976 e, no ano seguinte, venceu três Óscares, incluindo o de Melhor Filme.