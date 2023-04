Remoção do lixo espacial vai acabar "na fatura da água ou da luz"

O presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, está quinta-feira na Guiana Francesa a representar Portugal no lançamento na Agência Espacial Europeia (ESA) do satélite Juice, com tecnologia feita em terras lusas e um diretor de Operações de Voo português, para estudar Júpiter e três das suas maiores luas.

Este é só mais um exemplo da capacidade do país nesta área. O presidente da Agência Espacial Portuguesa explica à Renascença como pode Portugal beneficiar com o espaço e antecipa um "boom" do setor no país, nos próximos quatro anos.

Por tudo isto, Ricardo Conde acredita que em 2026, dentro de três anos, Portugal deverá tornar-se uma Nação Espacial. Ou seja, reduz em quatro anos o prazo inicialmente avançado (2030).

Nesta entrevista, fala ainda dos projetos a curto e médio prazo, que passam obrigatoriamente pelo Centro Tecnológico Espacial, onde em breve serão realizados os primeiros voos suborbitais.

Deixa ainda um aviso: o lixo espacial é hoje um problema internacional, que exige uma solução conjunta e a fatura vai acabar por ser cobrada aos contribuintes.

Como é que o espaço se transformou numa lixeira e uma armadilha para futuras missões? E como se resolve este problema?

Antigamente, os satélites tinham um tempo de vida que podia ser estendido, sensivelmente, até oito ou dez anos, e depois tornam-se monos, tornam-se frigoríficos a orbitar o planeta.

Depois há o problema das colisões e há um exponencial de criação de lixo, de "debris", e isto torna o ambiente espacial absolutamente imprevisível para a ambição humana da “space explorace”.

Um dano provocado num satélite pode, eventualmente, anular uma missão e, obviamente, matar as pessoas.

Exige uma solução conjunta?

Tornou-se um problema que apela à cooperação internacional. É por isso que hoje se fala muito na coordenação do tráfico espacial, no sentido diferente daquilo que é a coordenação do transporte aéreo.

Por essa razão, nesta política de sustentabilidade em que a Europa é líder, está-se a trabalhar numa política de "lixo espacial zero até 2030" e entramos também aqui numa economia circular.

Não deve haver a obrigação de recolha por quem coloca os satélites ou outros equipamentos?

Isso está relacionado com as leis espaciais dos países, porque ninguém lança um satélite sem estar licenciado e, no processo de licenciamento, tem de haver uma parte de reentrada, que se assegure que nada permaneça em órbita.

Aqui há uma dimensão absolutamente fascinante: isto é válido para o futuro. Então, o que fazemos com aquilo que é do passado e nos levou a este ponto? Não se admirem que, daqui a uns anos, nos apareça na conta da luz e na conta da água uma taxa de resíduos espaciais, como hoje há uma taxa de resíduos sólidos.

Porque há e vai haver uma componente pública de remoção do lixo espacial e alguém tem de pagar a fatura. E quem é que paga a fatura? Os contribuintes. O financiamento, que é tão grande, para a remoção do lixo espacial, eventualmente pode ser financiado com uma taxa pública.