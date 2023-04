"Nayola" “dá corpo à juventude inconformada" de Angola, diz Agualusa

A peça “A Caixa Preta”, que os autores Mia Couto e José Eduardo Agualusa escreveram a quatro mãos, deu origem a “Nayola”, a longa-metragem de animação realizada por José Miguel Ribeiro que esta quinta-feira chega aos cinemas em Portugal, depois de já ter estreado em Angola. O filme conta a história de três gerações de mulheres que vivem a guerra em Angola e a forma como o conflito afeta a vivência familiar. Em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença, Agualusa confessa que a peça não teve muito sucesso em Angola. “Esta foi a segunda peça que fizemos juntos. Tínhamos feito uma comédia que correu muito bem e depois decidimos fazer algo mais sério, e juntamo-nos para escrever esta peça a partir de um conto. Depois a história cresceu muito e a peça não correu muito bem, talvez por ser mais sombria do que a primeira peça”, conta o escritor angolano. O filme, contudo, parece já estar a ter mais sucesso do que a peça, porque já somou 12 prémios, um deles, o Prémio do Público na Mostra de São Paulo, no Brasil. Com o guião escrito por Virgílio Almeida, o filme nasceu de uma vontade do realizador José Miguel Ribeiro depois de uma viagem a Luanda, em Angola.

“Acho que razão pela qual quis fazer um filme a partir desta peça é a história desta família e de como a guerra influencia e determina o futuro destas pessoas, a sua capacidade de resistência, de sonhar e lutar por aquilo em que acreditam. Fiquei tocado por isso”, confessa o realizador. Segundo José Miguel Ribeiro, a “ideia de que a guerra tem também uma dimensão na família e a família ser ao mesmo tempo um elemento de resistência à guerra, mas também um elemento de passagem de testemunho dessa resistência de geração em geração", foi algo que interessou ao realizador de cinema explorar. Bonga e rapper Medusa dão voz ao filme O filme conta com vozes como as do cantor Bonga e da rapper angolana Medusa, que empresta a sua voz a Yara, a uma das personagens principais do filme. A longa-metragem que levou nove anos a ser concluída é uma coprodução entre Portugal, França, Bélgica e Holanda. Depois da estreia em junho de 2022, no Festival Internacional de Annecy, em França, “Nayola” já esteve presente em vários festivais. O filme traça também um retrato de Angola de hoje. Yara, a mais jovem personagem, é uma rapper ativista que através da música transmite mensagens políticas. “Aquela menina dá corpo a esta juventude inconformada que temos em Angola hoje, felizmente, e que está fazendo a mudança. Se há alguma razão por que acredito em Angola é porque temos esta juventude combativa, tão inconformada”, diz José Eduardo Agualusa.