Missão europeia a Júpiter adiada devido às condições climatéricas

A missão da Agência Espacial Europeia (ESA) a Júpiter foi adiada esta quinta-feira devido às más condições climatéricas na Guiana Francesa.

A partida do satélite da ESA no âmbito da missão JUICE estava prevista para o início desta tarde (hora portuguesa), mas acabou por ser adiada para amanhã, sexta-feira, se as condições no terreno o permitirem.