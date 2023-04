​Harry sem Meghan na coroação de Carlos III

Afinal, o príncipe Harry vai estar presente na coroação do pai, o rei Carlos III de Inglaterra, mas vai sozinho.



A mulher Meghan Markle e os dois filhos vão ficar na Califórnia, onde o casal vive, avança o Palácio de Buckingham.

Falta agora saber qual vai ser o papel do duque de Sussex na cerimónia de coroação de Carlos III, uma vez que deixou os deveres reais.

A cerimónia real está marcada para 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres.

Harry e Meghan abdicaram dos seus deveres reais e foram viver para os Estados Unidos.



Uma biografia do duque de Sussex e uma série na Netflix, com revelações sobre a família real, agravaram as relações com Carlos III.