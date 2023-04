Festival Sons no Parque está de volta a Alijó

O Festival Sons no Parque está de volta ao Parque da Vila de Alijó, nos dias 14 e 15 de junho, com diferentes sonoridades e estilos musicais para atrair festivaleiros à região que é Património Mundial da Humanidade.

A iniciativa - segundo a autarquia - “quer celebrar a diversidade musical através do acesso gratuito a um festival que traz até à região do Douro artistas de diferentes origens geográficas e géneros musicais” e destina-se a “um público curioso, aberto a novas sonoridades e com vontade de se surpreender a cada concerto”.

A autarquia promete um cartaz diversificado com a “presença de bandas de renome, sem descurar grupos musicais emergentes no panorama artístico”.

Nas últimas edições, passaram pelo anfiteatro natural do Parque da Vila nomes como Cais do Sodre Funk Connection, JP Bimeni, The Legendary Tigerman, The Black Mamba, The Main Squeeze, Marta Ren & Groovelvets, entre outros.

“É um festival que se distingue por uma oferta distinta no contexto do Interior Norte, mais propriamente em Alijó, na região do Douro, onde habitualmente é menos comum o acesso a eventos musicais diferenciados”, sublinha a autarquia em comunicado.

Os concertos acontecem no Parque da Vila, uma extensa zona verde com um anfiteatro natural, bem próximo do centro de Alijó. O Festival Sons no Parque é uma organização do Município de Alijó, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó.