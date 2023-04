Conjunto de oito projetos de Álvaro Siza candidato a Património Mundial da UNESCO

Oito obras do arquiteto Álvaro Siza em Portugal compõem uma candidatura a Património Mundial, que foi submetida na passada quinta-feira, depois de revista, disse esta terça-feira o diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP).

A candidatura intitulada "Obras de Arquitetura de Álvaro Siza em Portugal" faz parte da lista indicativa do Património Mundial de Portugal desde 2016, com uma lista de 18 projetos, tendo sido entretanto diminuída para oito.

Os oito projetos são o edifício da FAUP, a Piscina das Marés, a Casa de Chá da Boa Nova, o Museu de Serralves, o Pavilhão de Portugal em Lisboa, o Bairro da Bouça, a Igreja do Marco de Canavezes e a Casa Alves Costa em Caminha.

O diretor da FAUP, João Pedro Xavier, explicou à Lusa que a seleção dos oito projetos se justifica com o "facto de a maior parte deles já ser património" e pela "variedade tipológica ou funcional dos edifícios propostos".

Os casos do Bairro da Bouça, no Porto, e a Casa Alves Costa, em Caminha, foram submetidos para classificação nacional, pelo que João Pedro Xavier salientou que também será preciso que haja "alguma "luz verde"" em relação a esses dois imóveis.

No que diz respeito à Bouça, há também a expectativa de que venha a ser alvo de "algumas obras", em particular de pintura.

Candidatura preparada para extensões futuras

O diretor da FAUP disse que "a candidatura está preparada com as chamadas extensões futuras", para que, mais tarde, se possam associar outros projetos do arquiteto Prémio Pritzker, incluindo no estrangeiro.