Câmara de Coimbra responsável por substituir relvado após concertos dos Coldplay

A autarquia terá de substituir ou reparar o relvado até 01 de agosto, num acordo em que a promotora fica responsável por outros eventuais danos no recinto, nomeadamente, na pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra.

Para além de prever um pagamento de 440 mil euros à Everything is New pela realização de quatro concertos dos Coldplay em Coimbra, o documento estabelece várias outras obrigações ao município.

As obrigações estão previstas no acordo entre a promotora, município e Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF), que foi consultado hoje pela agência Lusa e que será discutido na reunião do executivo, agendada para terça-feira. .

A Câmara de Coimbra vai ficar responsável pela substituição ou reparação do relvado do estádio após os concertos dos Coldplay, em maio, e vai isentar a promotora dos espetáculos, a Everything is New, de qualquer taxa.

O documento estabelece também que a Câmara de Coimbra deverá isentar a Everything is New de "taxas e preços municipais".

A promotora terá direito a usar o recinto de 1 a 25 de maio, "sem prejuízo da realização do jogo relativo à última jornada da Liga 3", por parte da Académica, que ocorre a 6 de maio.

Avaliar um plano de mobilidade específico para o evento, criar um plano de coordenação, garantir a presença de meios da Polícia Municipal e dos Bombeiros Sapadores e garantir a limpeza do recinto antes, durante e após cada um dos concertos são outras das obrigações previstas pela autarquia que não poderá promover ou usar a imagem dos Coldplay "sem a prévia autorização da Everything is New".

Já a promotora tem de assegurar a presença do município de Coimbra como parceiro nos cartazes e demais publicidade e divulgação dos concertos, assegurar a colaboração da PSP, cumprir os prazos de montagem e desmontagem entre 01 e 25 de maio, garantir que não existirão quaisquer danos na pista de atletismo e pagar os consumos de luz, água e gás durante o período de utilização do estádio, entre outras obrigações.

O acordo estabelece ainda que a Everything is New terá de assegurar à autarquia "a disponibilização de convites, em número a ser definido, de comum acordo".

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa no sábado, a Câmara Municipal de Coimbra, liderada por José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós,Cidadãos!, PPM, Aliança, RIR e Volt), indicou que este protocolo de colaboração "é uma peça fundamental" na preparação dos concertos da banda britânica Coldplay em Coimbra, servindo para "colocar a cidade na rota dos grandes eventos mundiais".

De acordo com a autarquia conimbricense, para além do impacto mediático que os espetáculos vão gerar, a atuação dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra vai refletir-se "sobremaneira na economia local", sendo "os dois setores diretamente mais beneficiados o da hotelaria e da restauração, com evidentes proveitos financeiros".