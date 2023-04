"Marcel!" de Jasmine Trinca vence Prémio do Júri da 16.ª Festa do Cinema Italiano

A longa-metragem "Marcel!", de Jasmine Trinca, venceu o Prémio do Júri da 16.ª Festa do Cinema Italiano, que termina esta quinta-feira em Lisboa e distinguiu ainda "L'ombra del giorno", de Giuseppe Piccioni, com o Prémio do Público.

O júri desta edição, composto pela realizadora Ana Rocha de Sousa, a atriz Íris Cayatte e o crítico Rui Pedro Tendinha, considerou que o filme de Jasmine Trinca se "destaca pela força de um olhar cinematográfico singular e pelo trabalho mágico das protagonistas Alba Rohrwacher e Maayane Conti".

"Marcel!" marca a estreia de Jasmice Trinca nas longas-metragens. O primeiro filme da atriz enquanto realizadora foi a curta-metragem "Being Mom", de 2020.

Nesta edição, o filme mais votado, e por isso vencedor do Prémio do Público, foi "L'ombra del giorno", de Giuseppe Piccioni.

Os vencedores da 16.ª Festa do Cinema Italiano em Lisboa foram anunciados na sessão de encerramento do festival, no Cinema São Jorge.

A 16.ª edição da Festa do Cinema Italiano termina hoje em Lisboa, estendendo-se depois por mais de 20 cidades, até julho, e contando com uma programação de cerca de 50 filmes de produção italiana.

Barreiro, Almada, Penafiel, Coimbra, Beja, Aveiro, Porto e Leiria são algumas das localidades por onde a Festa do Cinema Italiano irá passar.

Em paralelo à programação de cinema, o Centro Cultural de Belém (CCB) acolhe uma exposição que reúne fotografias produzidas nos últimos 12 anos da carreira do fotógrafo Luigi Ghirri (1943-1992).

A exposição - a primeira apresentada no ex-Museu Coleção Berardo, desde janeiro sob a tutela do CCB - fica patente até 4 de junho.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso.