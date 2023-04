Pássaro ou cão? Elon Musk substitui logótipo do Twitter

"Porque é que não compras o Twitter e mudas o logótipo do pássaro para um cão?". Este twit poderia facilmente parecer uma piada, mas está, reza a "lenda", na origem de uma das aquisições mais surpreendentes da história da tecnologia.

Do outro lado do twit estava Elon Musk, que achou a ideia genial e, passado algum tempo, adquiriu mesmo o Twitter. Agora, é hora de cumprir a promessa.

É mesmo verdade: Elon Musk decidiu trocar o logótipo da rede social, o famoso pássaro azul, por outro animal igualmente famoso, a cão da sua criptomoeda predileta, a dogecoin.



Ao entrar no Twitter via desktop irá notar já a diferença: em vez do tradicional pássaro azul, aparece o Shiba Inu, ou "Doge", um cão que virou "meme", uma anedota da Internet.

A mudança foi confirmada pelo próprio dono do Twitter, fervoroso adepto da criptomoeda satírica e que até já foi apelidado de "Dogefather" (referência ao "Padrinho"). "Como prometido...", foi dito no twit de anúncio, onde figura, também, um "print screen" da conversa original.