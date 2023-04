MARO edita novo álbum esta semana e inicia em maio digressão em Portugal

A cantora e compositora MARO edita esta semana um novo álbum, "hortelã", que irá apresentar ao vivo numa digressão que começa em maio na Ilha da Madeira e passará também por Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Albergaria-a-Velha.

"hortelã", com edição prevista para sexta-feira, é o sétimo álbum de MARO. De acordo com a Sony Music Portugal, responsável pela distribuição, "contrariamente ao seu antecessor, "can you see me?" [editado em agosto do ano passado], o novo álbum é maioritariamente escrito em português e tem, também, um registo mais íntimo".

Composto por dez temas, "hortelã" é um álbum "de guitarra e voz, coproduzido por MARO com dois amigos guitarristas, Darío Barroso e Pau Figueres, com quem a cantora se irá apresentar em palco".

A digressão de apresentação de "hortelã" começa em 20 de maio na Ponta do Sol, na Ilha da Madeira, no âmbito do festival Aqui Acolá. Seguem-se depois concertos em Albergaria-a-Velha, no Cine-Teatro Alba em 26 de maio, em Braga, no Theatro Circo em 3 de junho, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém em 7 de junho, no Porto, na Casa da Música em 14 de junho, e em Coimbra, no Convento São Francisco, em 17 de junho.

MARO é o nome artístico de Mariana Secca, cantora e multi-instrumentista lisboeta, que fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

Em 2018, editou o primeiro álbum, homónimo, dividido em três volumes e que condensa, de forma cronológica, tudo aquilo que MARO compôs desde os primeiros temas da infância até 2017, ano em que terminou os estudos nos Estados Unidos.

Tendo a Internet como principal aliado e âncora na divulgação, MARO disponibilizou no portal Youtube dezenas de vídeos com músicos que passaram por Berklee, com quem gravou o álbum de estreia, e também as gravações feitas nos últimos dois anos, de duetos à distância com artistas como Antonio Sanchez, Eric Clapton, Mayra Andrade, Maria Gadú, Luísa Sobral, Rui Veloso, Ivan Lins, Pablo Alborán, António Zambujo, Silvia Pérez Cruz e Dino D"Santiago.

Em 2018, em entrevista à agência Lusa quando lançou a terceira parte do álbum de estreia, afirmou que queria ter completa liberdade para se movimentar em diferentes géneros musicais, da música eletrónica ao r&b e à pop, e revelou que deve a Milton Nascimento a vontade de ser artista.

"Ele é das razões mais óbvias pelas quais estou a cantar", disse. MARO gravou com Milton Nascimento "Juro que vi flores", tema que faz parte do álbum "can you see me?".

No ano passado, MARO venceu o Festival da Canção com o tema "Saudade, Saudade", no qual era acompanhada ao vivo por mais quatro cantoras portuguesas, tendo representado Portugal no 66.º Festival da Eurovisão, que aconteceu em Turim, Itália.

Com "Saudade, saudade", Portugal alcançou o nono lugar, uma posição que já tinha obtido em duas outras competições.