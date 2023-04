Léo Santana, Carolina Deslandes e Nininho Vaz Maia confirmados para O Sol da Caparica

Segundo a organização, o primeiro dia arranca com Léo Santana, cantor brasileiro conhecido como o "Gigante" e autor do tema de sucesso "Zona de Perigo", agitando o Palco Dom Tápparo.

O cartaz do festival promovido pelo Grupo Chiado e pela Câmara Municipal de Almada, que decorrerá no Parque Urbano da Costa da Caparica , ainda não está fechado pelo que a organização prevê novos anúncios nos próximos dias.

No segundo dia, o mesmo palco recebe T-Rex. Foram também reveladas atuações de Badoxa, a 19, assim como de Matias Damásio, um nome conhecido d"O Sol da Caparica, e que vai regressar no último dia do evento depois de ter passado por lá em 2019.

A 20 de agosto, o palco principal recebe o português Valete e o cantor brasileiro MC Pedrinho, conhecido pelo "hit" "Dom Dom Dom", que fechará a noite.

Ainda dentro das confirmações, Kappa Jotta, Jüra e Yola Semedo foram revelados para o palco Kavi Music, que contará também com as atuações de Desconectados, Domingues, Beatriz Rosário e Fernando Cunha (Delfins) que convida Olavo Bilac, Rui Pregal da Cunha, Paulo Costa e Pedro Joia.

O festival O Sol da Caparica tem ainda no cartaz a banda Duque Província, que explora sonoridades indie e pop rock, Da Chick e Chelsea Dinorath, detentora do prémio "Voz Feminina do Ano" nos prémios Top Rádio Luanda 2022.

Para o Palco Matrizauto, de comédia e de dança, foram reveladas nesta primeira vaga de confirmações a curadoria de Jel e da Jazzy Dance Studios.

Todos os dias o palco terá atuações de dois artistas, que serão acompanhados por bailarinos com coreografias desenhadas para cada concerto, estando já confirmada a atuação de Tay e da dupla Damásio Brothers, no dia 20.