The Cure cancelam sete mil bilhetes comprados para revenda

Os The Cure, que anunciaram novas regras da venda de bilhetes para a sua próxima digressão nos Estados Unidos, cancelaram sete mil ingressos comprados unicamente com o propósito de serem disponibilizados no mercado secundário.

Robert Smith, vocalista da banca britânica, anunciou no Twitter que os bilhetes foram detetados em sites de venda de bilhetes em segunda mão, alguns deles colocados por contas falsas. O vocalista garantiu, ainda, que os bilhetes cancelados vão ser novamente colocados à venda através dos canais oficiais.

No Twitter, o músico deixou o aviso de que “todos os ingressos obtidos desta forma serão cancelados e as taxas originais não serão reembolsadas”, mas sim “doadas à Amnistia Internacional”.

A digressão dos The Cure começa em maio e está, desde já, a ser marcada pela vontade do grupo querer garantir que os bilhetes estão ao alcance de qualquer fã.