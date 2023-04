Palácio de Belém acolhe escultura "Manguito" de "descontentamento pelo desgoverno"

A escultura "Manguito", de Carlos Oliveira, concebida como "manifesto de descontentamento e indignação pelo desgoverno que estamos a viver", foi colocada hoje à tarde no Jardim dos Teixos do Palácio de Belém, em Lisboa, disse o escultor à agência Lusa.

Carlos Oliveira acrescentou que a escultura, que ao início da manhã de hoje fora instalada no passeio em frente ao Palácio Belém, foi transportada a meio da tarde para o interior do jardim do Palácio, "com autorização da Presidência da República".

A estátua ficou "precisamente no local onde há uns anos foi colocada a cadeira de Mário Soares", escultura concebida por Leonel Moura.

A informação foi confirmada à agência Lusa pela Presidência da República.

O escultor Carlos Oliveira referia-se a uma obra de Leonel Moura acolhida de forma temporária, em novembro de 2021, por Marcelo Rebelo de Sousa, no Jardim dos Teixos, que representava Mário Soares sentado numa cadeira.