Ovelha Choné volta à Terra depois de missão com a NASA

Peter Lord, cofundador da Aardman Animations, estúdio de criação da personagem, partilhou na sua página do Twitter uma imagem que mostra a ovelha Choné, acompanhada pelo certificado da viagem entregue pela NASA. “A comemorar o retorno triunfal da @shaunthesheep, de uma viagem de 1.4 milhão de milhas, duas vezes ao redor da Lua! Um dia ótimo. E muito obrigado e elogios para @esa, que a enviou no seu caminho no Artemis 1”, pode-se ler.

A ovelha Choné, uma das personagens de animação mais populares em todo o mundo, voltou à Terra - e em segurança - depois da viagem à Lua que começou no ano passado, com o foguetão Artemis I.

Sem humanos a bordo, a ovelha mais conhecida dos bonecos animados viajou na Artemis 1 como passageiro, enquanto o foguetão era controlado desde o solo.

David Parker, diretor da ESA para exploração humana e robótica, afirmou que a viagem da Choné, “tem muito para nos ensinar sobre a ambição, o talento e a diversidade, valores necessários para a exploração do espaço na Europa”. “[A Choné] foi a nossa pioneira – a primeira astronauta da ESA a ir à lua e voltar”, acrescentou.

As futuras missões do Artemis vão incluir astronautas- agora, humanos- da ESA, ao mesmo tempo se tornam os primeiros europeus a trabalhar em órbita lunar e na superfície da lua. A próxima missão está programada para ocorrer no final do próximo ano.



A popularidade da pequena ovelha é traduzida pelos milhões de seguidores nas redes sociais e também na transmissão da série de televisão, que atualmente acontece em 170 países.